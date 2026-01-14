Tren Interoceánico: investigan si hubo omisiones de funcionarios o proveedores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, inició una serie de auditorías e investigaciones administrativas para esclarecer posibles omisiones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca y que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

Durante su intervención ante medios de comunicación, Buenrostro afirmó que se están revisando los procedimientos realizados por servidores públicos, empresas y proveedores vinculados al proyecto, a fin de determinar si alguna irregularidad pudo haber influido en el accidente.

“Lo que estamos viendo es que no haya habido una omisión en algún proceso por parte de un servidor público, o de una empresa o de un proveedor”, explicó.

La funcionaria federal precisó que, si bien ya existían auditorías previas por ley, tras el incidente se ha instruido una revisión más detallada y puntual, enfocada en el aspecto administrativo del proyecto.

“Sí hay investigaciones tras el descarrilamiento. Ya teníamos antes, ahora lo que vamos a hacer es algo más detallado, más específico con el objeto de que se haga justicia”, afirmó.