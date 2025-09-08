Tren embiste a autobús en Atlacomulco; reportan 8 muertos y 45 heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes 8 de septiembre se registró un fuerte accidente en el municipio de Atlacomulco, donde un tren impactó contra un autobús de pasajeros de la Línea Herradura de Plata (HP), lo que dejó como saldo preliminar al menos ocho personas fallecidas y más de 45 lesionadas, informó Protección Civil del Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad —un autobús de doble piso— había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Terminal Poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Al llegar a la interconexión El Oro–San Felipe del Progreso, el vehículo fue embestido por un tren que avanzaba sobre las vías, lo que provocó que el camión quedara incrustado en uno de los vagones, con severos daños en su estructura.