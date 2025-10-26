Tren El Insurgente llegará hasta Observatorio en enero de 2026, informa Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, resaltó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado para convertir el Complejo Observatorio en la puerta de entrada al poniente de la capital.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez señaló que esta obra representa un avance en la calidad de vida de los mexiquenses, al ofrecer una alternativa segura, económica y eficiente para quienes viajan diariamente.

Finalmente, se informó que el tren operará con 20 unidades, movilizando a 140 mil pasajeros al día. El costo del viaje variará entre 15 y 90 pesos, dependiendo del trayecto, una tarifa menor a los 112 pesos actuales en transporte terrestre. Desde su apertura parcial, ha trasladado a más de 12 millones de personas.

rmr