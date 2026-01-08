Tren del Istmo tendrá seguridad y seguro para pasajeros en 2026, confirma Marina

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (SEMAR) informó que ya están tomando medidas para que en 2026 el Tren del Istmo de Tehuantepec cuente con vigilancia y seguro para los pasajeros.
Aunque el proceso de licitación para contratar estos servicios fue declarado desierto (es decir, no se eligió a ninguna empresa), la Marina firmó acuerdos temporales para que el servicio no se detenga.
En noviembre de 2025, la Marina pidió propuestas a 82 empresas para brindar seguridad en los tramos del tren, pero solo seis respondieron y ninguna cumplió todos los requisitos. Por eso, el 26 de diciembre se declaró desierta la licitación.
Para no dejar sin vigilancia al tren, se firmó un contrato por dos meses (enero y febrero de 2026) con la empresa SEDEGRAL Seguridad y Defensa en General. Además, desde el 31 de diciembre se abrió un nuevo proceso para encontrar una empresa que pueda cumplir con lo necesario.
También se firmó un contrato temporal de un mes (enero 2026) con la empresa Ve Por Más, del Grupo Financiero del mismo nombre. Este seguro cubre cosas como:
Equipaje
Atención médica
Incapacidad
Prótesis y ortopedia
Muerte accidental
Gastos funerarios
Mientras tanto, la Marina ya está buscando una opción más completa y de largo plazo para proteger a los usuarios del tren.
