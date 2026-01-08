Tren del Istmo tendrá seguridad y seguro para pasajeros en 2026, confirma Marina

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (SEMAR) informó que ya están tomando medidas para que en 2026 el Tren del Istmo de Tehuantepec cuente con vigilancia y seguro para los pasajeros.

Aunque el proceso de licitación para contratar estos servicios fue declarado desierto (es decir, no se eligió a ninguna empresa), la Marina firmó acuerdos temporales para que el servicio no se detenga.