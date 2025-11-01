Tren con combustible se descarrila y explota en Hidalgo; fuego visible desde varios municipios [VIDEO]

Tepetitlán, Hidalgo (MiMorelia.com).- Un fuerte accidente ferroviario se registró la mañana de este sábado 1 de noviembre en la comunidad de La Loma, municipio de Tepetitlán, Hidalgo, luego de que un tren que transportaba combustible se descarrilara y provocara una explosión de gran magnitud.

La columna de humo generada por el incendio fue visible desde varios municipios cercanos, lo que activó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, bomberos y autoridades locales.

Hasta el momento, ni el alcalde de Tepetitlán ni las secretarías estatales han emitido un posicionamiento oficial sobre las causas del descarrilamiento ni el alcance total de los daños.

Equipos de auxilio trabajan intensamente en la contención del fuego, mientras que Protección Civil estatal mantiene un operativo amplio para asegurar el perímetro. Las llamas alcanzan varios metros de altura, y el humo negro puede observarse desde comunidades vecinas.

Elementos de seguridad han bloqueado los accesos a la comunidad de La Loma como medida de prevención, debido al riesgo que representan el calor radiante, posibles fugas de combustible y la inhalación de gases tóxicos.