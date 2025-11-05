Trasplantes en México: riñón y córnea, los más requeridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La donación de órganos continúa siendo uno de los retos más sensibles y decisivos para el sistema de salud en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reiteró el llamado a la población para fortalecer la cultura del altruismo y la toma de decisiones informadas que permitan incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante, procedimiento que representa para muchos pacientes la única alternativa para sobrevivir o recuperar su calidad de vida.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), más de 19 mil personas se encuentran actualmente en espera de un órgano. La mayor demanda corresponde al riñón, seguido de córnea, hígado y corazón. Hasta la semana 40 de 2025, instituciones públicas y privadas han realizado 2 mil 687 trasplantes, entre ellos:

1,124 de riñón

1,105 de córnea

384 de células hematopoyéticas

51 de hígado

20 de corazón

3 de pulmón

Las cifras también reflejan 213 donaciones multiorgánicas y 1,271 donaciones de tejidos efectuadas en este periodo.

El Centro Médico Nacional La Raza, a través de su Hospital de Especialidades, se mantiene como una de las unidades con mayor productividad en trasplantes hepáticos y renales en el país.

El doctor Germán Bernáldez Gómez, jefe de la Unidad de Trasplantes, subrayó que una parte fundamental del proceso es la sensibilización de familias cuyos pacientes son diagnosticados con muerte encefálica, lo que los convierte en posibles donadores.

“Un solo donador puede beneficiar a más de siete personas. Se trata de un acto de profundo amor y empatía”, señaló.