Traslado de 37 presos a EU, decisión soberana: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria aclaró que esta tercera entrega de personas vinculadas al crimen organizado no fue solicitada por el presidente Donald Trump durante la llamada telefónica sostenida la semana pasada entre ambos gobiernos. Subrayó que se trató de un proceso independiente, analizado previamente por las instancias de seguridad mexicanas.

Sheinbaum precisó que la determinación final fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, luego de evaluar que el traslado resultaba conveniente para México. “Es una decisión de conveniencia para el país, importante en términos de seguridad nacional”, afirmó, al reiterar que la última palabra siempre la tuvo el Estado mexicano.

La presidenta detalló que varios de los trasladados eran personas que ya enfrentaban procesos de extradición, aunque insistió en que la resolución no se dio de manera automática. “No es de que ‘nos los piden y ahí van’; es un análisis que hace México en el marco de sus intereses y su seguridad”, señaló ante medios nacionales.

Sheinbaum concluyó que estas acciones forman parte del entendimiento bilateral en materia de seguridad, reiterando que “se pone primero a México por encima de todo” y que se trata de una decisión plenamente soberana.

