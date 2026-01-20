Trasladan reos de México a Estados Unidos, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la mañana se dio a conocer que internos del penal del Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso) 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, fueron trasladados en avión al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) como parte de una entrega masiva de reos de México a Estados Unidos.

De acuerdo a MILENIO, la información también fue confirmada por usuarios en redes sociales, quienes reportaron sobre vuelos y transportes relacionados con estas entregas.

Estos traslados formarían parte de los esfuerzos de cooperación y reciprocidad bilateral entre México y Estados Unidos, con el fin de enfrentar la delincuencia organizada.