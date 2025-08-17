Trasladan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres personas más por caso viral

Estas personas son investigadas por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras una agresión ocurrida el pasado 19 de julio en un club de pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El traslado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla fue realizado con el apoyo de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Atizapán. Ya se encuentran a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.