Trasladan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres personas más por caso viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las primeras horas de este domingo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al penal de Barrientos a Alejandro “N”, apodado en redes como "Lord Pádel", junto con otras tres personas: su socio Othón “N”, su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N”.
Estas personas son investigadas por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras una agresión ocurrida el pasado 19 de julio en un club de pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
El traslado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla fue realizado con el apoyo de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Atizapán. Ya se encuentran a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.
Es de recordar que la detención de los implicados ocurrió en el aeropuerto de Cancún, en el estado de Quintana Roo, como parte de un operativo conjunto entre la Fiscalía mexiquense, Interpol México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Quintana Roo.
El caso tomó notoriedad nacional luego de que circulara un video en redes sociales donde se observa a Alejandro “N” y otros sujetos agrediendo a un instructor de pádel mientras gritaba: “¡Lo voy a matar!”, lo que detonó su apodo en internet.
