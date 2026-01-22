Trasladan a "El Botox" a la FEMDO en CDMX; enfrentará más de siete órdenes de aprehensión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- César Alejandro "N", alias "El Botox", considerado uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, fue trasladado este mediodía a la Ciudad de México, tras su captura en el municipio de Buenavista, Michoacán.
La detención se realizó en la comunidad de Santa Ana Amatlán, como resultado de un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Defensa, Semar, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGEM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Junto a “El Botox” fueron detenidos tres personas más, todas presuntamente vinculadas a su estructura criminal:
Esteban "N", alias “El Pánico”, de 29 años
Eder "N", alias “El Greñas”, de 18 años
Sandra "N", de 23 años, presunta pareja sentimental de El Botox
Los detenidos fueron asegurados en posesión de armas largas, cargadores, cartuchos útiles y chalecos tácticos. De acuerdo con autoridades, “El Pánico” y “El Greñas” habrían participado recientemente en la grabación de videos de amenazas difundidos en redes sociales.
“El Botox” fue trasladado vía aérea bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde en las próximas horas deberá rendir su declaración ante el Ministerio Público Federal.
Según datos del gobierno federal, "El Botox" cuenta con más de siete órdenes de aprehensión activas. Los delitos que se le imputan incluyen:
Homicidio calificado
Extorsión agravada
Tentativa de homicidio calificado
Delincuencia organizada
La última orden fue girada en noviembre de 2025, en relación directa con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en Apatzingán.
Además, se le vincula con el uso de explosivos contra autoridades, operaciones de extorsión en contra de productores agrícolas de la región, y relaciones con células criminales.
Con su traslado a la FEMDO, las autoridades federales iniciarán el proceso de judicialización de las causas en su contra, mientras continúan las investigaciones sobre su red de colaboradores.
