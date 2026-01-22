Trasladan a "El Botox" a la FEMDO en CDMX; enfrentará más de siete órdenes de aprehensión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- César Alejandro "N", alias "El Botox", considerado uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, fue trasladado este mediodía a la Ciudad de México, tras su captura en el municipio de Buenavista, Michoacán.

La detención se realizó en la comunidad de Santa Ana Amatlán, como resultado de un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Defensa, Semar, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGEM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).