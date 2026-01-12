Trasladan 770 tortugas rescatadas del tráfico ilegal a un refugio en Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que 640 ejemplares de tortuga del género Kinosternon, asegurados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, fueron trasladados a Tabasco para su recuperación en condiciones climáticas favorables.
Las tortugas fueron detectadas el pasado 12 de noviembre durante un operativo en Baja California. En total, se aseguraron 770 ejemplares, de los cuales 640 sobrevivientes recibieron atención veterinaria en el Zoológico “Parque del Niño” de Ensenada, y posteriormente fueron reubicados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), en el municipio de Comalcalco, Tabasco.
El traslado, realizado el pasado 24 de diciembre, fue posible gracias al apoyo logístico de Aeroméxico y al trabajo conjunto de las oficinas de Profepa en Baja California y Tabasco.
Según los reportes técnicos más recientes, los ejemplares muestran condiciones estables y adaptación progresiva al nuevo entorno. Incluso, algunas hembras presentan signos de prepararse para anidar, un indicador positivo del proceso de recuperación.
Profepa mantiene un seguimiento constante tanto de los ejemplares que se encuentran en Tabasco como de los que aún permanecen en Baja California, y colabora con autoridades para continuar los procesos legales correspondientes contra el tráfico ilegal.
La dependencia reiteró que el comercio ilegal de fauna silvestre representa una seria amenaza para la biodiversidad nacional, y reafirmó su compromiso con la protección de especies nativas.
SHA