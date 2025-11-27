Trasciende posible renuncia de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del miércoles comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre la supuesta renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que generó incertidumbre en distintos sectores políticos y medios nacionales.

De acuerdo con esos reportes, Gertz habría presentado su dimisión entre el lunes y martes de esta semana, presuntamente por razones de salud. La situación tomó mayor relevancia este jueves, luego de que el Senado convocara de forma anticipada a sesión para discutir el tema, iniciando a las 10:00 horas, una hora antes de lo previsto originalmente.

Versión oficial de Sheinbaum

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema.

Aunque evitó confirmar la renuncia, afirmó que “hasta ahora no me lo ha manifestado” y reveló que “recibí una carta del Senado, la estoy analizando y mañana les informaremos”.

Sheinbaum reiteró que cualquier decisión relacionada con la FGR se tomará con responsabilidad y que ofrecerá mayor información el viernes.