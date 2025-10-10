Tras ser dado de alta, detienen a estudiante señalado por homicidio en CCH Sur [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Lex Ashton "N", joven de 19 años acusado del homicidio de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, fue detenido este jueves por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras ser dado de alta del Hospital General Regional No. 2 del IMSS.

El estudiante de la UNAM fue intervenido quirúrgicamente debido a un coágulo en la cabeza. Luego de su recuperación, fue esperado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes ejecutaron la orden de aprehensión en cuanto abandonó la unidad médica.