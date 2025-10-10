México

Tras ser dado de alta, detienen a estudiante señalado por homicidio en CCH Sur [VIDEO]

El joven fue arrestado tras recibir atención médica por un coágulo cerebral; es acusado del homicidio de un compañero del CCH Sur
Ciudad de México (MiMorelia.com).- Lex Ashton "N", joven de 19 años acusado del homicidio de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, fue detenido este jueves por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras ser dado de alta del Hospital General Regional No. 2 del IMSS.

El estudiante de la UNAM fue intervenido quirúrgicamente debido a un coágulo en la cabeza. Luego de su recuperación, fue esperado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes ejecutaron la orden de aprehensión en cuanto abandonó la unidad médica.

En un operativo que se llevó a cabo bajo vigilancia y bajo la lluvia, los agentes leyeron sus derechos y los motivos de su detención. Posteriormente, Lex Ashton fue esposado y escoltado por varios elementos rumbo a la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, donde se le realizó una revisión médica de rutina antes de ser trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El caso ha generado amplia atención en redes sociales, especialmente entre la comunidad universitaria. Hasta el momento, no se han revelado más detalles oficiales sobre los avances del proceso judicial.

