Tras ruptura de relaciones, Brasil se hace cargo de asuntos diplomáticos de México en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Brasil asumió oficialmente la representación diplomática de México en Perú, dos meses después de que el país andino rompiera relaciones con la nación norteamericana por otorgar asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.
La decisión fue confirmada por fuentes de la Cancillería mexicana, quienes señalaron que “al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos (no consulares ni económicos)”. Agregaron que, tras realizarse todas las coordinaciones con Perú, “Brasil se ha hecho cargo”.
El cambio fue evidenciado en la sede diplomática ubicada en el distrito de San Isidro, en Lima, donde medios locales difundieron imágenes del retiro de la bandera mexicana y la colocación de la brasileña.
La ruptura diplomática se originó en noviembre de 2025, cuando el Gobierno transitorio peruano, encabezado por José Jerí, calificó como un acto “inamistoso” la decisión de México de otorgar asilo a Betssy Chávez. Días después de ingresar a la embajada mexicana en Lima, Chávez fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Desde entonces, permanece en la sede diplomática a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país.
Además, el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que consideraron una “inaceptable injerencia” en asuntos internos peruanos.
Brasil también representa los intereses diplomáticos de Venezuela en Perú, luego de que este último reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como presidente interino, provocando la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
