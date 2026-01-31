Tras ruptura de relaciones, Brasil se hace cargo de asuntos diplomáticos de México en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Brasil asumió oficialmente la representación diplomática de México en Perú, dos meses después de que el país andino rompiera relaciones con la nación norteamericana por otorgar asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

La decisión fue confirmada por fuentes de la Cancillería mexicana, quienes señalaron que “al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos (no consulares ni económicos)”. Agregaron que, tras realizarse todas las coordinaciones con Perú, “Brasil se ha hecho cargo”.

El cambio fue evidenciado en la sede diplomática ubicada en el distrito de San Isidro, en Lima, donde medios locales difundieron imágenes del retiro de la bandera mexicana y la colocación de la brasileña.