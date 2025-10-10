Tras polémica por plagio en sandalias, Adidas hará obras en comunidad indígena de Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa alemana Adidas alcanzó un acuerdo reparatorio con artesanos de la comunidad indígena Villa Hidalgo Yalálag, en la Sierra Norte de Oaxaca, tras la denuncia por apropiación indebida del diseño tradicional del huarache, informó el Gobierno de México.

El conflicto se originó por el lanzamiento del modelo ‘Oaxaca slip-on’, presentado el pasado 4 de agosto en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarría, cuyo diseño fue identificado como una copia directa del calzado tradicional de Yalálag.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova, explicó que tras reuniones entre la comunidad y las autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi) y del Derecho de Autor (Indautor), se logró un acuerdo con la marca.

Aunque los detalles del acuerdo aún no pueden hacerse públicos, Núñez adelantó que incluye infraestructura solicitada por la comunidad como forma de reparación del daño.

Además, se descartó cualquier comercialización del producto. “Esos zapatos se bajaron del mercado de inmediato tras la denuncia”, aseguró la funcionaria.