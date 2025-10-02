Tras nuevas denuncias, PROFEPA inspeccionará el zoológico La Pastora

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que realizará una inspección exhaustiva al zoológico La Pastora, ubicado en Monterrey, Nuevo León, para revisar el estado general del recinto, incluyendo el caso del elefante Monty, un ejemplar de 19 años que, según denuncias ciudadanas, vive en aislamiento.
La intervención ocurre luego de que Ruth Barrios Fuentes difundiera imágenes del elefante, denunciando que “vive en completa soledad”, lo que podría contravenir las condiciones de bienestar adecuadas para un animal de su especie, la cual naturalmente habita en manada.
“Los elefantes viven en manada y no deberían estar condenados a pasar sus vidas en una jaula”, escribió la activista en la red social X, etiquetando a la @PROFEPA_Mx con la pregunta “¿Hasta cuándo?”.
a Procuraduría respondió públicamente que ya tenía programada la inspección, y confirmó que el caso de la elefanta Monty forma parte de las acciones previstas:
“Vamos a inspeccionar exhaustivamente todo el zoológico de La Pastora, incluido el caso de la elefanta Monty”, indicó la dependencia.
Este anuncio se da en un contexto de creciente escrutinio público hacia los zoológicos del país, luego del reciente caso de la osa Mina, quien fue rescatada por la propia PROFEPA tras encontrarse en condiciones críticas en Coahuila. Mina permanece bajo observación médica especializada, con atención las 24 horas y monitoreo constante.
Ambos casos han generado un debate nacional sobre el trato y condiciones de vida de los animales silvestres en cautiverio, especialmente aquellos que se encuentran solos o fuera de su hábitat natural.