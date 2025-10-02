Tras nuevas denuncias, PROFEPA inspeccionará el zoológico La Pastora

La intervención ocurre luego de que Ruth Barrios Fuentes difundiera imágenes del elefante, denunciando que “vive en completa soledad”, lo que podría contravenir las condiciones de bienestar adecuadas para un animal de su especie, la cual naturalmente habita en manada.

“Los elefantes viven en manada y no deberían estar condenados a pasar sus vidas en una jaula”, escribió la activista en la red social X, etiquetando a la @PROFEPA_Mx con la pregunta “¿Hasta cuándo?”.

a Procuraduría respondió públicamente que ya tenía programada la inspección, y confirmó que el caso de la elefanta Monty forma parte de las acciones previstas:

“Vamos a inspeccionar exhaustivamente todo el zoológico de La Pastora, incluido el caso de la elefanta Monty”, indicó la dependencia.