Tras informe del GIEI, padres de los 43 normalistas piden investigación contra el Ejército

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron a las autoridades abrir una investigación contra el Ejército y la Marina por presuntamente ocultar datos sobre lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014.

Cabe recordar que el pasado lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló un video en el que se ve a elementos de la Marina manipular el basurero de Cocula, donde supuestamente los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados, esto último según la versión de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Ante ello, los padres y madres de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, se dijeron molestos porque consideran que las instituciones les han "visto la cara".

"Las 43 familias estamos enojadas... más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años", señaló Mario González, familiar de uno de los jóvenes desaparecidos.

Añadió "¿Cómo no estar enojado? Si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento ¡Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos!".