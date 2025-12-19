Tras fallo de la Corte, SAT exigirá pago millonario a Grupo Salinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Salinas deberá cubrir en enero de 2026 un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los últimos recursos legales interpuestos por las empresas del grupo, confirmó el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el funcionario explicó que con esta resolución se agotaron todas las instancias de impugnación, por lo que la autoridad fiscal está obligada a continuar con el procedimiento de cobro, conforme al Código Fiscal de la Federación.