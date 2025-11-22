Tras dos meses en Texas, vuelve la bebé salvada por su abuela en explosión de pipa de gas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jazlyn Azuleth, la bebé que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, regresó a la Ciudad de México tras permanecer hospitalizada por más de dos meses en Estados Unidos, informó la Fundación Michou y Mau.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la fundación detalló que la menor y su madre llegaron a la capital del país el pasado viernes 21 de noviembre, siendo trasladadas a su domicilio en una ambulancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud local.

“Jazlyn y su mamá llegaron a México hoy (viernes 21 de noviembre) y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia”, señaló la organización, presidida por Virginia Sendel.

Jazlyn fue internada en el Shriners Hospitals for Children de Galveston, Texas, donde recibió atención médica especializada tras las graves lesiones provocadas por la explosión. La Fundación Michou y Mau fue la encargada de gestionar el traslado para su tratamiento.