Tras días de búsqueda, hallan a tres menores que escaparon de casa hogar en Querétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres adolescentes reportadas como no localizadas desde el pasado 17 de enero fueron encontradas con buen estado de salud en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las jóvenes, identificadas como Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa, habían escapado junto con otra menor durante un paseo en la plaza comercial Paseo Querétaro, mientras estaban bajo el resguardo del orfanato Casa Hogar del Niño Jesús.

De acuerdo con el comunicado oficial, la localización fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía queretana, la Fiscalía de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública de San José Iturbide. Las menores serán trasladadas para recibir valoraciones médicas y psicológicas, conforme a los protocolos establecidos para garantizar su integridad física y emocional.