Tras acusaciones de Ebrard, Sheinbaum llama a fortalecer la unidad

- ¿No viola Marcelo Ebrard el acuerdo (que prohíbe la guerra sucia y acusaciones entre aspirantes), doctora?

- No. Cada quien tiene su estilo, sus formas y yo no me voy a ir por un tema de sanción y mucho menos. Vamos a esperar a la encuesta y confiar en el pueblo de México.

En su tercera visita a Michoacán, en donde visitó Zamora y Morelia, Sheinbaum se mostró tranquila y confiada en el proceso interno que está a punto de llegar a su fin con la aplicación de las encuestas y el anuncio de los resultados el próximo 6 de septiembre. Dijo que tanto en la aplicación de las encuestas como en el análisis de los resultados participarán representantes de los seis aspirantes por lo que tiene plena confianza en que se llevará a cabo con total transparencia y apegados a los acuerdos de su partido.