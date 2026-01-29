Tras acuerdo con el SAT, Salinas Pliego anuncia “una nueva etapa”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de darse a conocer el acuerdo para saldar el adeudo fiscal que mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que inicia “una nueva etapa” en su vida personal y empresarial.
Este jueves 29 de enero de 2026, Grupo Salinas informó que alcanzó un acuerdo con la autoridad fiscal para pagar en abonos la deuda, la cual será cubierta en 18 mensualidades, conforme a lo señalado por el propio SAT.
Poco después del anuncio oficial, Salinas Pliego se pronunció en redes sociales al señalar que “hoy comienza una nueva etapa” que, aseguró, dará grandes resultados, además de manifestar optimismo y voluntad tras el acuerdo alcanzado.
Las declaraciones del empresario se dieron luego de una publicación previa, en la que compartió imágenes jugando golf en el Club Aurora de Anguilla, acompañado de su hijo y amigos. En ese mensaje, sostuvo que “la vida es corta” y que vivir feliz y bien es su mejor respuesta frente a sus adversarios, sin adelantar entonces que se concretaría el acuerdo con el SAT.
A estas publicaciones se sumó el cambio de su foto de perfil en redes sociales, la cual muestra la imagen de un león rugiendo con corona, lo que fue interpretado por usuarios como un mensaje simbólico tras el anuncio.
En el comunicado emitido por Grupo Salinas, ya se había señalado la intención de dar vuelta a la página con el pago del adeudo fiscal y poner fin a lo que calificaron como una “campaña en su contra”.
La empresa destacó que el acuerdo permitirá a Salinas Pliego recuperar tiempo y energía, mismos que serán destinados a sus proyectos empresariales enfocados en la creación de prosperidad y valor para México, así como en el servicio a sus clientes y a los más de 200 mil empleados que dependen del grupo.
