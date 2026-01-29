Tras acuerdo con el SAT, Salinas Pliego anuncia “una nueva etapa”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de darse a conocer el acuerdo para saldar el adeudo fiscal que mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que inicia “una nueva etapa” en su vida personal y empresarial.

Este jueves 29 de enero de 2026, Grupo Salinas informó que alcanzó un acuerdo con la autoridad fiscal para pagar en abonos la deuda, la cual será cubierta en 18 mensualidades, conforme a lo señalado por el propio SAT.

Poco después del anuncio oficial, Salinas Pliego se pronunció en redes sociales al señalar que “hoy comienza una nueva etapa” que, aseguró, dará grandes resultados, además de manifestar optimismo y voluntad tras el acuerdo alcanzado.