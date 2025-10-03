Tras años prófuga en EU, detienen a Sandra ‘T’, implicada en la Guardería ABC

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la mujer enfrenta una sentencia condenatoria por los delitos de homicidio y lesiones culposas, derivados del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la guardería, tragedia que dejó 49 niñas y niños sin vida, además de decenas de heridos.

La detención ocurrió en Nogales, Sonora, en un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal y autoridades del Gabinete de Seguridad. Tras ser asegurada en la frontera, Sandra “T” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez que lleva su caso.