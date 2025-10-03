Tras años prófuga en EU, detienen a Sandra ‘T’, implicada en la Guardería ABC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sandra “T”, señalada como una de las propietarias de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, fue detenida en México luego de ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía prófuga desde hace varios años.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la mujer enfrenta una sentencia condenatoria por los delitos de homicidio y lesiones culposas, derivados del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la guardería, tragedia que dejó 49 niñas y niños sin vida, además de decenas de heridos.
La detención ocurrió en Nogales, Sonora, en un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal y autoridades del Gabinete de Seguridad. Tras ser asegurada en la frontera, Sandra “T” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez que lleva su caso.
Con este hecho, la FGR informó que se busca dar cumplimiento a la sentencia que ya existía en su contra, y con ello avanzar en el proceso de justicia para las víctimas y familias del caso ABC, considerado uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país.
