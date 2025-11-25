Transportistas de ANTAC mantienen bloqueos ante falta de acuerdos con Gobernación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que continuarán con los bloqueos carreteros en diversos puntos del país, luego de no alcanzar acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob) durante los diálogos más recientes.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación señaló que las autoridades han condicionado las soluciones a la liberación de vías, lo cual fue rechazado por sus integrantes.
“Los bloqueos seguirán porque no hay solución. Exigen que liberemos las carreteras antes de avanzar, y eso no es opción”, expuso ANTAC en su publicación.
La ANTAC reiteró que sus protestas se mantienen debido a que no se han atendido sus principales exigencias, entre las que destacan:
Mayor seguridad en carreteras
Soluciones para las necesidades laborales de los operadores
Precios justos para el campo mexicano
Modificación a la Ley de Aguas Nacionales
Además, la organización hizo un llamado abierto a transportistas, agricultores y ciudadanía en general para unirse a su movimiento, bajo la consigna:
“Es ahora o nunca”.
Hasta el momento, no se ha definido una fecha para retirar los bloqueos, lo que mantiene la incertidumbre en regiones afectadas por estas manifestaciones. Las autoridades federales no han emitido una respuesta oficial al comunicado reciente de la ANTAC.
La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se definan nuevas rutas o puntos de concentración por parte de los transportistas.
