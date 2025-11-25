Transportistas de ANTAC mantienen bloqueos ante falta de acuerdos con Gobernación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que continuarán con los bloqueos carreteros en diversos puntos del país, luego de no alcanzar acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob) durante los diálogos más recientes.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación señaló que las autoridades han condicionado las soluciones a la liberación de vías, lo cual fue rechazado por sus integrantes.

“Los bloqueos seguirán porque no hay solución. Exigen que liberemos las carreteras antes de avanzar, y eso no es opción”, expuso ANTAC en su publicación.

La ANTAC reiteró que sus protestas se mantienen debido a que no se han atendido sus principales exigencias, entre las que destacan: