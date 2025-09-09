Transporte de la Defensa choca durante traslado de reos; hay 14 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 14 personas resultaron lesionadas este martes tras un choque en el que estuvo involucrado un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), utilizado para el traslado de reos federales, así como una camioneta particular y una motocicleta.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el accidente ocurrió en el cruce del Libramiento Naciones Unidas con la carretera a Soto la Marina, en Ciudad Victoria.
De acuerdo con el reporte oficial, en la unidad militar viajaban tanto personal del Ejército como personas detenidas. El saldo preliminar es de 11 lesionados del vehículo oficial, todos ellos fuera de peligro, así como tres personas heridas que viajaban en los vehículos civiles, también estables.
Al lugar acudieron seis ambulancias pertenecientes a distintas corporaciones: dos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, dos de la Cruz Roja Mexicana, una de Protección Civil Tamaulipas y una más de la Defensa.
Los lesionados fueron atendidos en el lugar del accidente por paramédicos y posteriormente trasladados a hospitales cercanos para su evaluación médica.
Las autoridades informaron que ya se realizan los peritajes correspondientes con el objetivo de deslindar responsabilidades sobre el incidente.
