Transporte de la Defensa choca durante traslado de reos; hay 14 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 14 personas resultaron lesionadas este martes tras un choque en el que estuvo involucrado un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), utilizado para el traslado de reos federales, así como una camioneta particular y una motocicleta.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el accidente ocurrió en el cruce del Libramiento Naciones Unidas con la carretera a Soto la Marina, en Ciudad Victoria.