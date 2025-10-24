Transferencias interbancarias podrían fallar hoy por mantenimiento de SPEI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversas instituciones bancarias alertaron a sus usuarios sobre posibles interrupciones en el servicio de transferencias interbancarias (SPEI) este viernes 24 de octubre de 2025, debido a un mantenimiento programado del sistema.

De acuerdo con los avisos difundidos en redes oficiales, la ventana de afectación será de 18:00 a 20:00 horas, por lo que se recomienda anticipar cualquier transferencia bancaria que deba realizarse durante ese periodo, con el fin de evitar contratiempos.

El mantenimiento técnico no depende de un solo banco, sino que se trata de un ajuste a nivel general de la plataforma SPEI, la cual es operada por el Banco de México y utilizada por prácticamente todas las instituciones financieras del país.

“Podrás encontrar interrupciones para transferencias interbancarias, por lo que te recomendamos anticiparlas”, señala Banorte en su comunicado. Otros bancos han emitido mensajes similares.