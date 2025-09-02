Transferencias con límite: así funcionará el MTU en apps bancarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de octubre de 2025, las transferencias desde aplicaciones bancarias en México tendrán un nuevo filtro de seguridad: el Monto Transaccional del Usuario (MTU), un límite configurable que cada cliente podrá establecer para evitar fraudes digitales.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), este mecanismo forma parte de la Circular Única de Bancos y será obligatorio para todas las instituciones financieras. Su objetivo es detectar movimientos inusuales y bloquear operaciones sospechosas antes de que se concreten.

El MTU funcionará como un tope máximo por transferencia, configurable por día, semana o mes. Si un usuario fija, por ejemplo, un límite de 12,500 pesos, cualquier operación menor se procesará sin problema. En cambio, si se intenta enviar una cantidad mayor, será necesario ajustar el límite para continuar.