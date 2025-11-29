Tragedia en Nuevo León: explosión por pirotecnia colapsa casas y deja al menos 3 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte explosión registrada la noche del viernes en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, dejó al menos tres personas fallecidas, seis lesionadas y múltiples viviendas colapsadas o con daños severos, presuntamente debido al almacenamiento ilegal de pirotecnia en una casa particular.
De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el incidente ocurrió a las 20:43 horas en la calle Olmo Siberiano número 510. Las primeras detonaciones alertaron a vecinos, y en minutos se propagó un incendio que afectó al menos cuatro viviendas, con daños parciales en otras 19 propiedades cercanas.
“Elementos de Protección Civil Nuevo León acuden al reporte de incendio en un domicilio donde se reportan múltiples explosiones, al parecer por pirotecnia”, informó la dependencia en redes sociales.
Ante el riesgo de más explosiones, fuga de gas y estructuras colapsadas, se ordenó la evacuación total de la colonia Los Olmos y se habilitaron albergues temporales para las familias afectadas.
3 personas fallecidas (dos en el lugar, una en hospital)
6 personas lesionadas, entre ellas una menor y una mujer trasladadas al Hospital General de Juárez
Un hombre en estado crítico, atendido en la Clínica 67 del IMSS
Al menos 2 casas colapsadas y afectaciones estructurales en otras viviendas
Elementos de la Comisión Federal de Electricidad, Gas Natural y Agua y Drenaje acudieron para atender riesgos adicionales.
Durante las labores de remoción, un habitante afectado informó a rescatistas que, al huir por la explosión, solo pudo poner a salvo a uno de sus dos perritos. El otro, un cachorro llamado Oti, se había escondido dentro del domicilio. Un rescatista de PCNL escaló el barandal de la vivienda y logró rescatar al perrito, entregándolo sano y salvo a su dueño.
Protección Civil y la Fiscalía de Nuevo León continúan trabajando con binomios caninos en la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros, aunque hasta el último reporte no se han localizado más personas atrapadas.
Asimismo, se abrió una carpeta de investigación para determinar la procedencia de la pirotecnia almacenada y esclarecer responsabilidades.
“Pedimos a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse a la zona del siniestro”, advirtió PCNL.
BCT