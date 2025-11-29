Tragedia en Nuevo León: explosión por pirotecnia colapsa casas y deja al menos 3 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte explosión registrada la noche del viernes en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, dejó al menos tres personas fallecidas, seis lesionadas y múltiples viviendas colapsadas o con daños severos, presuntamente debido al almacenamiento ilegal de pirotecnia en una casa particular.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el incidente ocurrió a las 20:43 horas en la calle Olmo Siberiano número 510. Las primeras detonaciones alertaron a vecinos, y en minutos se propagó un incendio que afectó al menos cuatro viviendas, con daños parciales en otras 19 propiedades cercanas.

“Elementos de Protección Civil Nuevo León acuden al reporte de incendio en un domicilio donde se reportan múltiples explosiones, al parecer por pirotecnia”, informó la dependencia en redes sociales.