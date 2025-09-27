Tragedia en Guanajuato: choque entre tren y camión deja 5 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte accidente se registró este sábado en la comunidad de La Nopalera, municipio de Comonfort, Guanajuato, donde un tren impactó a un camión de pasajeros de la empresa Morados, con saldo preliminar de cinco personas fallecidas y varios lesionados.

Elementos de Protección Civil municipal, paramédicos y cuerpos de rescate acudieron de inmediato para brindar atención. Los heridos fueron estabilizados en el lugar y trasladados tanto al Hospital Comunitario de Comonfort como al Hospital General de San Miguel de Allende, donde permanecen bajo atención médica.

La Dirección Municipal de Protección Civil de Comonfort informó la identidad de cuatro mujeres lesionadas en el accidente ocurrido este sábado en la comunidad de La Nopalera, donde un tren impactó a un camión de pasajeros.