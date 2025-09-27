Tragedia en Guanajuato: choque entre tren y camión deja 5 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte accidente se registró este sábado en la comunidad de La Nopalera, municipio de Comonfort, Guanajuato, donde un tren impactó a un camión de pasajeros de la empresa Morados, con saldo preliminar de cinco personas fallecidas y varios lesionados.
Elementos de Protección Civil municipal, paramédicos y cuerpos de rescate acudieron de inmediato para brindar atención. Los heridos fueron estabilizados en el lugar y trasladados tanto al Hospital Comunitario de Comonfort como al Hospital General de San Miguel de Allende, donde permanecen bajo atención médica.
La Dirección Municipal de Protección Civil de Comonfort informó la identidad de cuatro mujeres lesionadas en el accidente ocurrido este sábado en la comunidad de La Nopalera, donde un tren impactó a un camión de pasajeros.
De acuerdo con el reporte, las lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la región:
Hospital General de Celaya: Ana Rocío Rodríguez Vázquez, de 22 años, en código rojo.
Hospital Comunitario de Comonfort: Fátima Mendoza Reyes, de 23 años, en código amarillo.
Hospital General de San Miguel de Allende: Gladis Berenice López Bustos, de 20 años, en código rojo; y Mari Cruz Orduña Márquez, de 24 años, en código amarillo.
Protección Civil solicitó a los familiares de las víctimas acudir directamente a los hospitales señalados para recibir información sobre su estado de salud.
Tras el percance, la Dirección de Protección Civil de Comonfort reiteró la importancia de respetar la señalización ferroviaria, detenerse completamente al acercarse a las vías y no intentar ganarle el paso al tren, además de conducir con precaución.
