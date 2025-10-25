Tragedia en Guadalajara: hombre cae del tren y muere al instante [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida la tarde del 24 de octubre tras caer desde el exterior de un vagón de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, lo que provocó la suspensión del servicio durante varias horas.

De acuerdo con reportes, el joven, de aproximadamente 25 años, viajaba colgado desde una ventana abatible entre las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, en dirección de Periférico Sur a Periférico Norte, cuando impactó violentamente contra una estructura del túnel. El golpe provocó que la ventana se rompiera y el hombre cayera sobre las vías. Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio, pero ya no contaba con signos vitales.