Tragedia en Guadalajara: hombre cae del tren y muere al instante [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida la tarde del 24 de octubre tras caer desde el exterior de un vagón de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, lo que provocó la suspensión del servicio durante varias horas.
De acuerdo con reportes, el joven, de aproximadamente 25 años, viajaba colgado desde una ventana abatible entre las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, en dirección de Periférico Sur a Periférico Norte, cuando impactó violentamente contra una estructura del túnel. El golpe provocó que la ventana se rompiera y el hombre cayera sobre las vías. Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio, pero ya no contaba con signos vitales.
El hecho fue registrado en video por otros pasajeros, quienes también captaron el momento del impacto. En redes sociales, las imágenes generaron consternación e indignación, tanto por la imprudencia del pasajero como por la falta de reacción de quienes presenciaron la escena, pues no se activó la palanca de emergencia que existe dentro del vagón para detener el tren.
El Sistema de Transporte Eléctrico Urbano (SITEUR) suspendió la circulación entre las estaciones Juárez y Auditorio, y entre Periférico Sur y Urdaneta, operando solo tramos parciales de manera provisional. El servicio fue completamente restablecido hasta las 22:00 horas. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades.
BCT