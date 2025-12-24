Tragedia en el Iztaccíhuatl; muere alpinista tras caída de 200 metros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frío, la oscuridad y la altitud del volcán Iztaccíhuatl fueron el escenario de un operativo que cumplió con la misión humana de recuperar el cuerpo de un joven alpinista que no logró volver a casa.
De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, el operativo de búsqueda se desplegó de inmediato, con la participación de la Policía de Alta Montaña del Estado de México y grupos de rescate especializados.
Las labores comenzaron alrededor de las 4:00 horas del lunes 22 de diciembre, cuando rescatistas del Grupo Agreste San Rafael y cinco elementos de la Policía de Alta Montaña iniciaron el ascenso por la ruta del Teyotl, avanzando hacia la cabeza del volcán.
Durante el trayecto, los equipos enfrentaron temperaturas bajo cero, viento intenso y un terreno irregular que ralentizó el avance. Finalmente, el cuerpo fue localizado y recuperado, y a las 00:15 horas del martes 23 de diciembre arribaron al Parque Ecoturístico Dos Aguas, donde se realizó el protocolo de entrega a la fiscalía correspondiente.
