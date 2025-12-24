México

Tragedia en el Iztaccíhuatl; muere alpinista tras caída de 200 metros

El alpinista cayó en la zona conocida como La Arista de la Luz
Las labores de rescate se extendieron por más de 20 horas continuas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frío, la oscuridad y la altitud del volcán Iztaccíhuatl fueron el escenario de un operativo que cumplió con la misión humana de recuperar el cuerpo de un joven alpinista que no logró volver a casa.

Roberto Montoya, alpinista poblano de 28 años, perdió la vida tras sufrir una caída de aproximadamente 200 metros mientras ascendía el volcán Iztaccíhuatl, en el Estado de México. El accidente ocurrió el domingo 21 de diciembre, cuando intentaba alcanzar la cima de la llamada Mujer Dormida en compañía de amigos.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, el operativo de búsqueda se desplegó de inmediato, con la participación de la Policía de Alta Montaña del Estado de México y grupos de rescate especializados.

Las labores comenzaron alrededor de las 4:00 horas del lunes 22 de diciembre, cuando rescatistas del Grupo Agreste San Rafael y cinco elementos de la Policía de Alta Montaña iniciaron el ascenso por la ruta del Teyotl, avanzando hacia la cabeza del volcán.

Durante el trayecto, los equipos enfrentaron temperaturas bajo cero, viento intenso y un terreno irregular que ralentizó el avance. Finalmente, el cuerpo fue localizado y recuperado, y a las 00:15 horas del martes 23 de diciembre arribaron al Parque Ecoturístico Dos Aguas, donde se realizó el protocolo de entrega a la fiscalía correspondiente.
Las labores de rescate se extendieron por más de 20 horas continuas

