Tragedia en el deporte: fallece basquetbolista mexicano en Colombia

De acuerdo con los primeros reportes, Marco viajó junto con su equipo para competir el pasado 8 de octubre. Un día después, su madre, Juanita Ramírez, logró comunicarse con él por última vez. Desde entonces, no volvió a tener noticias y el viernes fue informada de su muerte bajo circunstancias poco claras.

La familia asegura que no ha recibido información oficial sobre lo ocurrido y teme que se esté ocultando la verdad. Juanita exige que se realice una investigación formal y se esclarezcan los hechos.

Su principal demanda hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es que el cuerpo de Marco sea regresado a México para despedirlo dignamente y conocer la verdad sobre su muerte.

