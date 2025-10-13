Tragedia en el deporte: fallece basquetbolista mexicano en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El basquetbolista mexicano Marco Antonio Jarillo Ramírez, de 28 años, murió en Medellín, Colombia, mientras participaba en un torneo deportivo internacional. Su familia, originaria de la Ciudad de México, exige el regreso del cuerpo del joven deportista, pues denuncian que las autoridades colombianas quieren entregarles únicamente las cenizas sin explicar las causas del fallecimiento.
De acuerdo con los primeros reportes, Marco viajó junto con su equipo para competir el pasado 8 de octubre. Un día después, su madre, Juanita Ramírez, logró comunicarse con él por última vez. Desde entonces, no volvió a tener noticias y el viernes fue informada de su muerte bajo circunstancias poco claras.
La familia asegura que no ha recibido información oficial sobre lo ocurrido y teme que se esté ocultando la verdad. Juanita exige que se realice una investigación formal y se esclarezcan los hechos.
Su principal demanda hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es que el cuerpo de Marco sea regresado a México para despedirlo dignamente y conocer la verdad sobre su muerte.
BCT