Tragedia aérea en Toluca: video revela segundos antes del impacto

El accidente ocurrió este lunes 15 de diciembre alrededor de las 12:31 horas, al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mediante un comunicado oficial.

La aeronave involucrada es un jet modelo Cessna Citation 650, que partió desde el puerto de Acapulco con destino a Toluca. De acuerdo con el plan de vuelo, a bordo viajaban ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se coordinó la intervención de distintas dependencias. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) ya realizan la investigación correspondiente para determinar las causas del desplome.

El video difundido ha generado un fuerte impacto en redes sociales debido a que muestra la caída en picada de la aeronave segundos antes del impacto.