¿Trabajas horas extra? Esto es lo que te deben pagar según la ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Garantizar una compensación adecuada por las horas extra es fundamental para mantener condiciones laborales justas, destacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en una reciente publicación en redes sociales.

A través de la campaña “Conoce tus derechos”, la dependencia recordó que, conforme a la Ley Federal del Trabajo (artículos 66 y 67), cuando la jornada laboral se extiende de 1 a 9 horas extra por semana, estas deben pagarse con un 100% adicional al salario correspondiente a las horas ordinarias.

🔎 Es decir, cada hora extra trabajada debe pagarse al doble del salario normal.

Esta medida busca promover condiciones laborales equitativas y combatir la explotación laboral, reforzando el compromiso del Gobierno de México con la justicia laboral como parte del llamado “Segundo Piso de la Transformación”.