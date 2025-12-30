¿Trabajas horas extra? Esto es lo que te deben pagar según la ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Garantizar una compensación adecuada por las horas extra es fundamental para mantener condiciones laborales justas, destacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en una reciente publicación en redes sociales.
A través de la campaña “Conoce tus derechos”, la dependencia recordó que, conforme a la Ley Federal del Trabajo (artículos 66 y 67), cuando la jornada laboral se extiende de 1 a 9 horas extra por semana, estas deben pagarse con un 100% adicional al salario correspondiente a las horas ordinarias.
🔎 Es decir, cada hora extra trabajada debe pagarse al doble del salario normal.
Esta medida busca promover condiciones laborales equitativas y combatir la explotación laboral, reforzando el compromiso del Gobierno de México con la justicia laboral como parte del llamado “Segundo Piso de la Transformación”.
El exhorto se enmarca en las acciones permanentes de vigilancia por parte de la STPS para garantizar que los derechos de las y los trabajadores sean respetados en todos los sectores productivos del país.
SHA