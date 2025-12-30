¿Trabajas en apps como Uber o Rappi? IMSS explica cómo va su prueba piloto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si trabajas en plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi o similares, es importante saber que la prueba piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incorporarte al régimen obligatorio del seguro social sigue activa.

Esta iniciativa busca que las personas que laboran a través de aplicaciones móviles puedan acceder a prestaciones como atención médica, incapacidad, pensión y otros beneficios de seguridad social, tal como sucede con trabajadores formales.

La prueba piloto forma parte de la implementación de la reforma laboral aprobada a finales de 2024, que reconoce los derechos de quienes trabajan en la economía digital. Aunque el IMSS tenía un plazo de 180 días naturales para presentar iniciativas de ley basadas en los resultados de esta prueba, la institución aclaró que esto no significa que el programa haya terminado.

“Hasta que no se emitan nuevas directrices, la prueba piloto seguirá en operación para proteger a los trabajadores del sector”, señaló el IMSS en un comunicado oficial.

El objetivo es que, con base en la experiencia recogida durante esta etapa, se definan reformas legales que permitan asegurar de forma definitiva a quienes colaboran en plataformas digitales, promoviendo su formalización laboral.

Con esta acción, el IMSS refrenda su compromiso de ampliar la cobertura de la seguridad social y adaptarse a los nuevos modelos de trabajo que han surgido con la digitalización.

