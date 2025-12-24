¿Trabajarás en Navidad? Así se paga el 25 de diciembre según la Ley Federal del Trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te toca trabajar el 25 de diciembre? De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta fecha está considerada como día de descanso obligatorio en todo el país, por lo que las y los trabajadores que laboren ese día tienen derecho a un pago especial.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que, conforme a la ley, si una persona presta sus servicios el 25 de diciembre, el patrón está obligado a pagar el salario normal del día más el doble, es decir, un pago triple. Esta disposición aplica tanto para quienes perciben el salario mínimo como para quienes ganan más de este monto.
Con base en las cifras oficiales, en la Zona del Salario Mínimo General, el pago por laborar el 25 de diciembre equivale a 278.80 pesos por día, lo que al triplicarse da un total de 836.40 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario diario es de 419.88 pesos, por lo que el pago total asciende a 1,259.64 pesos.
Es importante aclarar que el 24 de diciembre no es considerado día de descanso obligatorio, por lo que su pago se rige por las condiciones normales establecidas en el contrato laboral.
Finalmente, la STPS señaló que, si en el centro de trabajo no se respeta esta disposición para el 25 de diciembre, las y los trabajadores pueden comunicarse con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) al número 079, donde recibirán orientación y apoyo gratuito para la defensa de sus derechos laborales.