¿Trabajarás en Navidad? Así se paga el 25 de diciembre según la Ley Federal del Trabajo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó que, conforme a la ley, si una persona presta sus servicios el 25 de diciembre, el patrón está obligado a pagar el salario normal del día más el doble, es decir, un pago triple. Esta disposición aplica tanto para quienes perciben el salario mínimo como para quienes ganan más de este monto.

Con base en las cifras oficiales, en la Zona del Salario Mínimo General, el pago por laborar el 25 de diciembre equivale a 278.80 pesos por día, lo que al triplicarse da un total de 836.40 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario diario es de 419.88 pesos, por lo que el pago total asciende a 1,259.64 pesos.