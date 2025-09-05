México

Trabajadores ya pueden denunciar abusos o accidentes laborales desde su celular

La plataforma funciona 24/7 y está diseñada para proteger los derechos laborales de forma segura
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México anunció la puesta en marcha del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), una plataforma digital gratuita que permitirá a trabajadoras, trabajadores y ciudadanía en general denunciar violaciones a sus derechos laborales o reportar accidentes ocurridos en sus centros de trabajo.

De acuerdo con la dependencia federal, esta herramienta busca modernizar el acceso a la justicia laboral y fortalecer la defensa de los derechos humanos en el ámbito del trabajo, mediante un canal seguro, accesible y confidencial.

El SIQAL se encuentra disponible a través del sitio web:
🔗 https://siqal.stps.gob.mx

En la plataforma, los usuarios pueden:

  • Registrar quejas por condiciones laborales inadecuadas

  • Denunciar actos que violenten sus derechos laborales

  • Reportar accidentes laborales sin necesidad de acudir presencialmente

  • Solicitar seguimiento a sus reportes

La Secretaría enfatizó que toda la información será tratada bajo principios de confidencialidad y protección de datos personales.

Este sistema forma parte de los esfuerzos institucionales por mejorar la justicia laboral y garantizar entornos de trabajo seguros y dignos en todo el país.

