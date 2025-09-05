Trabajadores ya pueden denunciar abusos o accidentes laborales desde su celular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México anunció la puesta en marcha del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), una plataforma digital gratuita que permitirá a trabajadoras, trabajadores y ciudadanía en general denunciar violaciones a sus derechos laborales o reportar accidentes ocurridos en sus centros de trabajo.

De acuerdo con la dependencia federal, esta herramienta busca modernizar el acceso a la justicia laboral y fortalecer la defensa de los derechos humanos en el ámbito del trabajo, mediante un canal seguro, accesible y confidencial.

El SIQAL se encuentra disponible a través del sitio web:

🔗 https://siqal.stps.gob.mx

En la plataforma, los usuarios pueden:

Registrar quejas por condiciones laborales inadecuadas

Denunciar actos que violenten sus derechos laborales

Reportar accidentes laborales sin necesidad de acudir presencialmente

Solicitar seguimiento a sus reportes

La Secretaría enfatizó que toda la información será tratada bajo principios de confidencialidad y protección de datos personales.