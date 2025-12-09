Trabajadores piden eliminar ISR en aguinaldos; diputados recibirán más de 140 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de concluir el año, ha surgido una nueva polémica entre trabajadores mexicanos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido al cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a aguinaldos, cajas de ahorro y bonos. La situación ha generado indignación en redes sociales, donde miles de jóvenes trabajadores han comenzado a recolectar firmas para solicitar la eliminación de este impuesto.
La petición, publicada en la plataforma Change.org, ya suma más de 13 mil 400 firmas y apela directamente al Congreso de la Unión para impulsar una reforma fiscal más equitativa.
“Millones de familias deben endeudarse para celebrar lo mínimo, mientras el SAT se queda con parte del esfuerzo de un año entero, lleno de horas extra y ausencias familiares”, se lee en la causa ciudadana.
Mientras la ciudadanía pide justicia fiscal, en el Congreso de la Unión los legisladores recibirán prestaciones libres de impuestos que han generado aún más polémica.
En el caso de los diputados federales, se estima que recibirán 140 mil pesos de aguinaldo este diciembre. No obstante, la Cámara de Diputados cubrirá con recursos públicos el cobro del ISR, con el fin de que este pago les llegue íntegro y libre de deducciones.
El costo de esta cobertura fiscal será de 64 mil 587 pesos por diputado, lo que representa un gasto total de más de 32 millones de pesos, financiado con dinero del erario público.
Los senadores, por su parte, recibirán montos aún mayores, que superan los 328 mil pesos por persona en prestaciones decembrinas.
El reclamo ciudadano no sólo busca eliminar el ISR del aguinaldo, sino también abrir el debate sobre la equidad fiscal en México, donde trabajadores con sueldos inferiores a los 10 mil pesos deben pagar impuestos sobre su aguinaldo, mientras altos funcionarios públicos reciben cantidades millonarias sin descuentos.
“Miles de trabajadores reciben menos de lo que merecen cada año. Firma para que el Congreso apruebe una reforma justa, el salario extra debe ser libre de impuestos”, se lee en el mensaje final de la petición viral.
Hasta el momento, no se ha emitido respuesta oficial por parte del SAT ni del Congreso ante esta creciente exigencia social.
mrh