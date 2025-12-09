Trabajadores piden eliminar ISR en aguinaldos; diputados recibirán más de 140 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de concluir el año, ha surgido una nueva polémica entre trabajadores mexicanos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido al cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a aguinaldos, cajas de ahorro y bonos. La situación ha generado indignación en redes sociales, donde miles de jóvenes trabajadores han comenzado a recolectar firmas para solicitar la eliminación de este impuesto.

La petición, publicada en la plataforma Change.org, ya suma más de 13 mil 400 firmas y apela directamente al Congreso de la Unión para impulsar una reforma fiscal más equitativa.

“Millones de familias deben endeudarse para celebrar lo mínimo, mientras el SAT se queda con parte del esfuerzo de un año entero, lleno de horas extra y ausencias familiares”, se lee en la causa ciudadana.

Mientras la ciudadanía pide justicia fiscal, en el Congreso de la Unión los legisladores recibirán prestaciones libres de impuestos que han generado aún más polémica.

En el caso de los diputados federales, se estima que recibirán 140 mil pesos de aguinaldo este diciembre. No obstante, la Cámara de Diputados cubrirá con recursos públicos el cobro del ISR, con el fin de que este pago les llegue íntegro y libre de deducciones.

El costo de esta cobertura fiscal será de 64 mil 587 pesos por diputado, lo que representa un gasto total de más de 32 millones de pesos, financiado con dinero del erario público.