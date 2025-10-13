Trabajadores del SAT anuncian paro nacional este martes 14 de octubre

Entre las principales exigencias destacan el cumplimiento del aumento salarial correspondiente a 2025, denuncias por jornadas laborales extendidas sin remuneración adicional, y condiciones precarias en diversas oficinas del país. También se han señalado desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza, así como falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

En entrevistas difundidas por medios nacionales, empleados del SAT aseguraron que la intención no es afectar a los contribuyentes, sino visibilizar la problemática interna que —afirman— ha sido ignorada por las autoridades fiscales.

Hasta el momento, el SAT no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el paro. Sin embargo, se prevén posibles afectaciones en servicios como la generación de RFC, firma electrónica, facturación y atención presencial en módulos del organismo.

Especialistas en ciberseguridad también han advertido sobre la posibilidad de intentos de suplantación de identidad o fraudes digitales durante la jornada de paro, por lo que se recomienda a la ciudadanía verificar que cualquier trámite se realice directamente en los canales oficiales del SAT.