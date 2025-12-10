Trabajadores del Hotel Emporio Ixtapa levantan huelga tras lograr aumento salarial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de más de tres días en huelga, los trabajadores sindicalizados de la Sección 99 de la CTM levantaron el paro en el Hotel Emporio Ixtapa, tras alcanzar un acuerdo con la empresa para mejorar sus condiciones laborales.

El secretario general del sindicato, José Francisco Castro Reyes, informó que las negociaciones se extendieron durante varias horas hasta lograr un consenso que fue considerado favorable por la base trabajadora.

Entre los principales logros del acuerdo destacan:

Incremento salarial de 337 pesos por trabajador.

Aumento en el bono de utilidades , que pasa de 5 mil a 6 mil 500 pesos , a pagarse en mayo de 2026.

Ajuste de 13 pesos en propinas .

Incremento de 80 pesos en vales de despensa.

Además, en cumplimiento con la llamada "ley silla" —que busca garantizar condiciones dignas en los centros de trabajo— se acordó la entrega de calzado nuevo a empleados de distintos departamentos del hotel.