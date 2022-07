Trabaja IMSS en especializar ONCOCREAN de Baja California para atender cáncer infantil de mayor complejidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja en capacitar y apoyar al personal médico y de Enfermería del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) del Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Tijuana, Baja California, a fin de escalar hacía un centro de referencia especializado con capacidad de atender patologías de mayor complejidad, informaron autoridades institucionales a madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos.

Durante la nonagésima cuarta reunión del grupo de trabajo, el doctor Enrique López Aguilar, titular de la Coordinación de Atención Oncológica, señaló que se hacen esfuerzos para lograr la atención de excelencia en el ONCOCREAN mediante el mejoramiento de la infraestructura, capacitar de manera continua al personal de salud, tener oportunidad diagnóstica y terapéutica, contar con la cobertura para la atención.

En sesión virtual, señaló que se implementan medicamentos base y nuevos fármacos para precisar terapias dirigidas, y adecuación de nuevas tecnologías de diagnóstico que permita reforzar el servicio que se le otorga al paciente oncológico.

El doctor López Aguilar indicó que el Centro de Referencia Estatal de Baja California es el más grande de los ONCOCREAN ubicados en un HGR del IMSS, tiene capacidad instalada de 24 camas, con cuatro aislados, con una afluencia del HGR No. 20 y de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 6 y No. 8, y atiende población de los municipios de Tecate, Ensenada y Tijuana.

Subrayó que con estos esfuerzos se tiene la posibilidad de desahogar la atención de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Occidente.

“En ONCOCREAN Tijuana se va a dedicar mucho que tenga todas las competencias para resolver patologías, inclusive de alta complejidad, y no tengan que ser referidos a Centro Médico Occidente, inclusive que sea un Centro de Referencia especializado para toda el área noroccidente del país, porque es algo muy importante y necesario. Tiene al personal humano, tiene personal de Enfermería, tiene el equipamiento necesario”, dijo.

El coordinador de Atención Oncológica del IMSS explicó que se han adecuado los espacios físicos para que el menor se sienta más cómodo en su entorno, se ha reforzado la capacitación de los profesionales de la salud en la atención de la “Hora Dorada”, y al personal de Enfermería en la Escala de Valoración de Alerta Temprana (EVAT), para prevenir el deterioro clínico de los pacientes pediátricos.

Respecto a los medicamentos oncológicos, López Aguilar expuso que hay un trabajo coordinado entre el ONCOCREAN y la Representación de Baja California para asegurar que los menores con cáncer tengan los fármacos que necesitan de manera oportuna.También informó que se han impulsado programas especiales de acompañamiento y de Donación de Sangre, estrategia de priorización en la atención de pacientes en los servicios de Urgencias, Banco de Sangre y Laboratorio.

El doctor Enrique López Aguilar indicó que dentro de las nuevas tecnologías de diagnóstico, se ha fortalecido el envío de muestras de inmunofenotipo o de Enfermedad Residual Mínima al Centro de Investigación Biomédica de Oriente (CIBIOR) en Puebla, a través de un servicio de entrega de 24 horas, lo cual aumenta la oportunidad de tener un diagnóstico adecuado para el tratamiento a seguir.

Por otra parte, el jefe de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, Isaac Mejía Montes de Oca, informó la incorporación de 87 personas a la plataforma de registro de pacientes y tratamientos oncológicos, para tener un total de 9 mil 552, de los cuales el 40 por ciento son pediátricos y 60 adultos, los cuales son atendidos en 62 hospitales del IMSS, 15 UMAE y 47 de Segundo Nivel.

Asistieron por parte del IMSS, Borsalino González Andrade, director de Administración; Marcela Velázquez Bolio, coordinadora de Operación con la Sociedad Civil y Organismos Autónomos; Fabiana Maribel Zepeda Arias, coordinadora Técnica de Enfermería; Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto; José Luis Velasco Ruiz, titular de la División de Supervisión y Control de Abasto; César Adrián Pecina Ramiro, jefe de Área de la División de Supervisión y Control de Abasto; Óscar Reyes Miguel, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

Además, Iaso Ponce de León González, jefe de División de Seguimiento con la Sociedad Civil; Shadai Sánchez Osorio, coordinador de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; Mauricio José González Almeida, encargado del Despacho de la División de Trámite de Erogaciones; José Antonio Villagrana Rebollar, coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; Miguel Ángel López Díaz, de la división de Trámite de Erogaciones; doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI; Graciela Martínez Velasco, directora de Enfermería del Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI; doctor Jesús Lagunas Muñoz, director médico del Hospital General CMN La Raza; Gerardo Campuzano Lujano, del Hospital General CMN La Raza; y autoridades de las Oficinas de Representación de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz Sur, Quintana Roo y Yucatán, del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 de San Luis Potosí, y de los Hospitales de Especialidades de Yucatán, y Pediatría de Puebla.

Por parte de padres de pacientes pediátricos oncológicos, estuvieron las señoras Dulce, María, Adriana, Alma, Ana, Anabel, Anabelle, Araceli, Brenda, Citlaly, Consuelo, Cruz, Deysi, Edith, Hilda, Jessica Elizabeth, Jessica Lozano, Kimberly, Lidia, Linda, María de los Ángeles, María Elena, Marisela, Mónica, Nancy, Perla, Raquel de la Rosa, Raquel Reyes, Rebeca, Rocío Mayela, Rocío Neria, Selene, Tania, Teresa, Violeta y Yeni; y los señores Mario, Elías, Joaquín y Rafael.

AC