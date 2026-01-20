Tráiler con 24 toneladas de electrónicos de origen chino es asegurado en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Paz aseguró un tractocamión que transportaba 24 toneladas de aparatos electrónicos provenientes de China, presuntamente ingresados de manera ilegal al país, durante un operativo realizado en este municipio.

La acción fue llevada a cabo por la Policía Estatal de Caminos (PEC), en coordinación con la Guardia Nacional, como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y del Operativo Blindaje Guanajuato, que mantiene vigilancia permanente en las principales carreteras del estado.