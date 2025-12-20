Tráiler choca con Tren Interoceánico en Chiapas; no hubo heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, un tráiler que intentó ganarle el paso al Tren Interoceánico provocó un choque en el cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, Chiapas.

El percance ocurrió alrededor de las 09:55 horas, cuando el convoy de pasajeros cubría la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná. De acuerdo con el informe oficial, la unidad de carga se atravesó sin precaución en el paso del tren, impactando contra la locomotora delantera.

Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

La empresa operadora del Ferrocarril Interoceánico informó que en el tren viajaban cerca de 150 pasajeros, quienes fueron atendidos en el sitio tras el accidente. El impacto provocó daños en la parte frontal de la locomotora, por lo que la operación fue detenida de forma preventiva.

Como parte del protocolo de contingencia, se enviaron autobuses y otro tren para continuar el traslado de los pasajeros hacia sus destinos, manteniendo el control y la seguridad en todo momento.