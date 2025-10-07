¡Totis en tus pies! Panam estrena tenis inspirados en la botana mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las marcas mexicanas que más ha evolucionado en los últimos años es Panam, que pasó de ofrecer tenis escolares económicos a consolidarse como un ícono del diseño urbano con colaboraciones nostálgicas y colecciones únicas. Su más reciente lanzamiento: una colección en colaboración con Totis, la clásica botana mexicana.

La nueva línea de calzado rinde homenaje a la marca de frituras nacida en 1987 en Tultepec, Estado de México, y estará disponible en modelos tanto para adultos como para niños.

La colección incluye tres modelos diferentes:

PANAM Coyote Totis x Panam (Unisex) – Precio: $1,000.00

PANAM Meztli Totis Mini Peques – Precio: $430.00

PANAM Meztli Totis Peques (Infantil) – Precio: $450.00

Las tallas van desde la número 12 hasta la 29, lo que permite que toda la familia pueda lucir estos diseños inspirados en una de las botanas más queridas por los mexicanos.