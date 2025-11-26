¿Tortilla de súper o tortillería? Profeco revela la más nutritiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tortilla de maíz aunque parece que todas son iguales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acaba de recordarnos que no todas alimentan de la misma forma.

Según el más reciente número de la Revista del Consumidor, la diferencia entre una tortilla comprada en tortillería y una empaquetada del supermercado no es solo cuestión de sabor o textura: es una diferencia de fondo… y de fondo nutricional.

La tortilla tradicional se elabora mediante la nixtamalización, una técnica prehispánica en la que el maíz se cuece con cal y agua. Esta práctica no solo suaviza el grano; lo transforma. Gracias a ella, la tortilla adquiere un perfil nutricional que supera por mucho al de las tortillas industrializadas: más calcio, más fibra, más proteína, más salud.