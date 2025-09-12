Tormenta tropical se desplaza cerca de Lázaro Cárdenas; dejará lluvias y rachas de viento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Mario continúa su desplazamiento paralelo a las costas de Michoacán y Guerrero, generando condiciones climatológicas adversas para la región.
Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), emitido a las 15:00 horas (hora local) de este 12 de septiembre de 2025, el centro del sistema se localiza a:
100 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán,
140 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.
Desplazamiento: Oeste-noroeste a 22 km/h
Vientos sostenidos: 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h
Presión mínima central: 1006 hPa
Se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de:
Descargas eléctricas,
Visibilidad reducida en carreteras,
Posibles deslaves e inundaciones,
Incremento en niveles de ríos y arroyos.
Además, se espera oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura y viento de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Estas condiciones podrían extenderse a la costa sur de Jalisco durante el día.
⚠️ Zona de vigilancia activa:
Se mantiene activa la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo, en Michoacán.
SHA