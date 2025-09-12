México

Tormenta tropical se desplaza cerca de Lázaro Cárdenas; dejará lluvias y rachas de viento

Tormenta tropical se desplaza cerca de Lázaro Cárdenas; dejará lluvias y rachas de viento
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Mario continúa su desplazamiento paralelo a las costas de Michoacán y Guerrero, generando condiciones climatológicas adversas para la región.

Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), emitido a las 15:00 horas (hora local) de este 12 de septiembre de 2025, el centro del sistema se localiza a:

  • 100 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán,

  • 140 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

🌧️ Condiciones meteorológicas actuales:

  • Desplazamiento: Oeste-noroeste a 22 km/h

  • Vientos sostenidos: 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h

  • Presión mínima central: 1006 hPa

📍 Pronóstico de afectaciones:

Se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de:

  • Descargas eléctricas,

  • Visibilidad reducida en carreteras,

  • Posibles deslaves e inundaciones,

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Además, se espera oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura y viento de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Estas condiciones podrían extenderse a la costa sur de Jalisco durante el día.

⚠️ Zona de vigilancia activa:

Se mantiene activa la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo, en Michoacán.

SHA

Conagua
Grid
tormenta tropical Mario

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com