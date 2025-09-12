Tormenta tropical se desplaza cerca de Lázaro Cárdenas; dejará lluvias y rachas de viento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Mario continúa su desplazamiento paralelo a las costas de Michoacán y Guerrero, generando condiciones climatológicas adversas para la región.

Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), emitido a las 15:00 horas (hora local) de este 12 de septiembre de 2025, el centro del sistema se localiza a:

100 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán ,

140 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

🌧️ Condiciones meteorológicas actuales:

Desplazamiento: Oeste-noroeste a 22 km/h

Vientos sostenidos: 65 km/h , con rachas de hasta 85 km/h

Presión mínima central: 1006 hPa

📍 Pronóstico de afectaciones:

Se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de:

Descargas eléctricas ,

Visibilidad reducida en carreteras,

Posibles deslaves e inundaciones ,

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Además, se espera oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura y viento de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Estas condiciones podrían extenderse a la costa sur de Jalisco durante el día.