Tormenta tropical Octave activa en el Pacífico; al momento sin riesgo para México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Octave se mantiene activa en el océano Pacífico, pero no representa peligro para el territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua.
De acuerdo con el reporte más reciente, emitido a las 15:00 horas del 1 de octubre de 2025, el centro del fenómeno se localiza a 1,390 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h, desplazándose hacia el noroeste a una velocidad de 13 km/h.
Gracias a su distancia y trayectoria, el sistema no genera efectos en costas nacionales, y por ahora no se prevé que se acerque lo suficiente para provocar lluvias o afectaciones en tierra firme, ni en Michoacán ni en otros estados.
La CONAGUA señaló que mantiene vigilancia constante sobre su evolución, y recomienda a la población seguir informada a través de fuentes oficiales para evitar la difusión de rumores.
SHA