Tormenta tropical Mario provoca lluvias, viento y oleaje en Baja California Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Mario se localiza al sur de la península de Baja California y ha comenzado a provocar lluvias fuertes, vientos sostenidos y oleaje elevado en Baja California Sur, de acuerdo con el más reciente informe meteorológico.

📍 Condiciones actuales

Ubicación: A 435 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas

Desplazamiento: Hacia el oeste-noroeste (300°) a 11 km/h

Vientos máximos: 75 km/h sostenidos, con rachas de hasta 95 km/h

Presión mínima central: 1003 hPa

🌧️ Pronóstico de lluvia y viento

Se prevé precipitación acumulada entre 25 y 50 mm del domingo 14 al lunes 15 de septiembre, acompañada de descargas eléctricas, con posibilidad de deslaves, encharcamientos, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos.

Además, habrá vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa sur del estado.