Se forma tormenta tropical "Kiko" y se desplaza hacia el oeste

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La depresión tropical Once-E evolucionó este lunes en la tormenta tropical Kiko, ubicada en aguas del océano Pacífico, al suroeste de la península de Baja California.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09:00 horas (15:00 GMT), el centro de Kiko se localizaba a 1,680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

La tormenta presenta vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 75 km/h, con presión mínima central de 1007 hPa.

Por su lejanía y trayectoria, Kiko no genera efectos en el territorio nacional y no se han emitido alertas ni recomendaciones para la población.

Las autoridades recordaron que la temporada de huracanes en el Pacífico se mantiene activa, por lo que es importante estar atentos a los avisos oficiales.

