Tormenta tropical Juliette provoca lluvias y oleaje elevado en Baja California Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Juliette mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste en aguas del océano Pacífico, ocasionando lluvias fuertes y oleaje elevado en el sur de Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 15:00 horas (tiempo local), el centro del sistema se ubicaba a 755 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h. Su presión mínima central es de 999 hPa.

El pronóstico señala que Juliette generará precipitación acumulada de 25 a 50 mm en la región, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas del sur de la península.